с чего всё началось

Отмечается, что этот показатель превышает на 21% показатели апреля в прошлом году. Кроме того, по сравнению с мартом число официально безработных в России выросло на 59,2%, то есть до 1,3 млн человек. В прошлом месяце в России 1,1 млн человек получили пособие по безработице.

В России за апрель число безработных выросло на 23%

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