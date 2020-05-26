Общество
АБНВ России за апрель число безработных выросло на 23%
Отмечается, что этот показатель превышает на 21% показатели апреля в прошлом году. Кроме того, по сравнению с мартом число официально безработных в России выросло на 59,2%, то есть до 1,3 млн человек. В прошлом месяце в России 1,1 млн человек получили пособие по безработице.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 25 мая в 09:51
Политика
Песков опроверг принятие решения по дате голосования по Конституции
Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.
Известия 07:57
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России
Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 01:33
Политика
В Кремле оценили иск экс-главы Чувашии к Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к Владимиру Путину.
РЕН ТВ 07:23
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей вчера в 08:53
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 25 мая в 13:36
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Фигурное катание
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Взгляд.ру 25 мая в 09:29
Футбол
Хёведес не вернулся в расположение «Локомотива»
"Хёведеса в расположении команды нет", - сообщили в пресс-службе "Локо". Причина отсутствия футболиста не разглашается.
Pravda.Ru 07:23
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Здоровье
Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса
Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.
Чита.Ру 05:53
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Общество
В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей
В Московской области заболели 793 человека (817 накануне). В Санкт-Петербурге выявлены 387 новых случаев заражения (363 накануне).
РБК 04:07
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умерли две женщины и шесть мужчин
Как уточняют в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, речь идет от двух женщинах 57 и 72 лет, а также шести мужчинах в возрасте от 59 до 81 года.
Санкт-Петербургские ведомости 07:15
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Авто
BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Общество
Названы сроки возобновления в России внутреннего туризма
Российский кабмин начнёт поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли.
Наша версия 25 мая в 11:27
Авто
В гараже обнаружили Москвич-2140 практически без пробега
Обнаружил культовую советскую машину автоблогер Roma Urraco. Данный советский седан была выпущен в 1983 году.
Car.ru 04:42