Общество
СолидарностьВ России насчитывается уже 4,3 млн безработных
В апреле численность безработных россиян увеличилась на 23,4% за месяц, то есть на 815 тыс. Теперь безработных в России 4,3 млн человек. Их общая доля среди населения трудоспособного возраста в апреле достигла 5,8%. Такие данные представил Росстат, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Общество
Минтруд предложил закрепить в ТК понятие удаленной работы
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о состоянии рынка труда предложил закрепить в Трудовом кодексе понятие удаленной и комбинированной занятости.
Газета.Ru 10:31
Политика
Кремль прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня, когда назначено проведение отложенного ранее парада Победы.
Московский Комсомолец 07:26
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
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Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника
Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом.
Краснодарские известия 10:50
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
В Сирии взорвали турецкий конвой
В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле
Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 10:46
Здоровье
В Забайкалье отмечают взрывной рост числа носителей SARS-CoV-2
Чита, 27 мая 2020, 10:06 — REGNUM В связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19 в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
REGNUM 03:06
Авто
Россияне выбрали самые эргономичные автомобили
Экономика сегодня 09:54
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса
По числу новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки Краснодарский край занимает 21-е место.
Краснодарские известия 25 мая в 06:39
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»
Kinonews.ru вчера в 16:35
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком
Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv 01:34
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
Первый Тульский вчера в 01:53
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 25 мая в 00:43
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
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Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми.
РИА Новости вчера в 12:01
Политика
Спикер Рады считает, что закон о языке на Украине нужно менять
Киев, 27 мая 2020, 14:51 — REGNUM Закон о функционировании государственного языка на Украине нужно менять, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 27 мая в интервью изданию «Главком».
REGNUM 07:51
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России
В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год.
РБК 06:24
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Технологии
Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая
Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
Будущие модели позиционируют в качестве "компактных кроссоверов", а не хэтчбеков, именно поэтому по размерам они окажутся больше, чем все нынешние модели Lada, включая XRay Cross.
Новые автомобили 24 мая в 11:27