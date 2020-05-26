Общество

СолидарностьСолидарностьВ России насчитывается уже 4,3 млн безработных

В апреле численность безработных россиян увеличилась на 23,4% за месяц, то есть на 815 тыс. Теперь безработных в России 4,3 млн человек. Их общая доля среди населения трудоспособного возраста в апреле достигла 5,8%. Такие данные представил Росстат, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе
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