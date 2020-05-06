Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

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