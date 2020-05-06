Общество
РИА НовостиВ России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
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Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Авто
Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series
Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.
SpeedMe вчера в 14:59
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 14:35
Игры
Моддер добавил в Sekiro: Shadows Die Twice кооператив и PvP
CyberSport.ru 02:09
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
В кабмине РФ готовят план на случай «второй волны» коронавируса
В правительстве РФ готовят общенациональный план на случай ухудшения ситуации с коронавирусом в мире и и стране.
URA.Ru 15:07
Общество
План снятия ограничений разработан в Нижегородской области
Никитин отметил, что его регион, согласно поручению главы государства, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений, который был введён из-за коронавируса.
Время Н 12:20
Экономика
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
Политика
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54
Политика
План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая
По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:01
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Общество
Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели
Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Экономика
Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна
Рисковать нельзя Прошлогодний урожай зерна стал вторым по массе в истории России — был собран 121 млн т. Спрос на мировом рынке также был достаточно высоким.
Известия 04 мая в 17:02
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru 15:09
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor 04:56
Общество
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Lenta.ru 16:12
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.
Soccer.ru 10:17
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46