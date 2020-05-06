Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
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В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек

РБК10:37

Названо число безработных в России

RT на русском08:53

За время коронакризиса безработными стали 735 тысяч россиян

Комсомольская правда10:00

Минтруд: за два месяца безработными признаны 735 тыс. россиян

Коммерсантъ09:07

В России зарегистрировано 1 миллион 243 тысячи безработных

Газета.Ru08:51

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

РИА Новости08:41

В России зарегистрировано 1,2 млн безработных

ТАСС08:38
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество

Собянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг

Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости.
ТВ Центр 09:31
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета вчера в 00:04
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Политика

Путин назвал правильными меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин назвал на совещании по коронавирусу принятые решения по борьбе с пандемией правильными.
Общественное телевидение России 09:40
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Шоу-бизнес

Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы

Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
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Политика

Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса

Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
Общество

У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
7
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Футбол

«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru 04 мая в 16:03
Авто

Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом

При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Общество

Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО

ЗакC.Ру 04:31
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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Общество

SpaceX собирается отправить Тома Круза в космос на съемки фильма

Аргументы и Факты вчера в 09:53
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Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
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Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
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Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Экономика

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
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Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
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Гаджеты

Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций

Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
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Армия и оружие

Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

ФАН 08:50
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Общество

Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники

С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
DP.RU 10:45
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
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