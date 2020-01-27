Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России за год гречка подорожала на 45%

С начала этого года рост цены на гречку замедлился. Эксперты объясняют рост её стоимости сокращением посевных площадей.
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с чего всё началось

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
РИА Новости26 января в 19:29

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За год в России почти на 50 % подорожала гречка

Невские Новости26 января в 23:53

За год гречка в России подорожала на 50%

АБН26 января в 23:33

Гречка в России подорожала почти на 50%

URA.Ru26 января в 21:41

Эксперты рассказали, как изменились за год цены на гречку

Телеканал 360°26 января в 23:18

Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%

ФАН26 января в 21:38

Гречка в России за год подорожала почти на 50% — исследование

Аргументы и Факты26 января в 21:11

Гречка в России за год подорожала почти на 50%

ПРАЙМ26 января в 19:15
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Кино

Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

Культуромания вчера в 11:14
Армия и оружие

Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео

26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Общество

Российские военные начали получать «браслеты-пейджеры» для караульных

В воинские части начались поставки "умных" часов — индивидуальных браслетов, которые будут отслеживать местонахождение людей во время несения караула и, считывая физиологические показатели, информировать "если что-то пойдет не так".
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Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

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В «Красном и белом» заподозрили сотрудника в утечке данных клиентов

Сеть магазинов "Красное и белое" проводит служебную проверку в связи информацией об утечке данных клиентов.
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Политика

Песков: Сурков де-юре пока остается помощником президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником главы государства.
ТАСС 05:46
Общество

Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете

Датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса.
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Культура

Выставка картин Сальвадора Дали открылась в Москве

Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна.
Москва 24 03:23
Политика

Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
РБК 05:36
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена разведчиков, биографии которых будут рассекречены.
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Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Происшествия

Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.
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«Зенит» не стал выкупать 18-летнего защитника «Минска» после аренды

Спорт день за днем 04:48
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости 01:31
Общество

В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем

Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщило во вторник агентство Киодо.
РИА Новости 03:57
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
РБК вчера в 09:22
Политика

В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку

Издание уточняет, что при этом палестинская сторона не поддерживает анонсированный план, так как он направлен на «спасение президента США Дональда Трампа от изоляции, а Нетаньяху — от тюрьмы».
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Волгоградская правда 26 января в 01:47
Происшествия

На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

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ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
Общество

СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
РБК 03:14
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