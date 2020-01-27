Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России за год гречка подорожала на 45%

С начала этого года рост цены на гречку замедлился. Эксперты объясняют рост её стоимости сокращением посевных площадей.
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с чего всё началось

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
РИА Новости26 января в 19:29

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За год в России почти на 50 % подорожала гречка

Невские Новости26 января в 23:53

Гречка в России за год подорожала почти на 50%

ПРАЙМ26 января в 19:15

Эксперты рассказали, как изменились за год цены на гречку

Телеканал 360°26 января в 23:18

Гречка в России подорожала почти на 50%

URA.Ru26 января в 21:41

Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%

ФАН26 января в 21:38

Гречка в России за год подорожала почти на 50% — исследование

Аргументы и Факты26 января в 21:11

За год гречка в России подорожала на 50%

АБН26 января в 23:33
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
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Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тыс. человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек.
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