Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.

с чего всё началось

С начала этого года рост цены на гречку замедлился. Эксперты объясняют рост её стоимости сокращением посевных площадей.

В России за год гречка подорожала на 45%

Политика Зеленский обратился к мировым лидерам из-за антисемитизма Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

Политика Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

Общество Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Наука Священная клюшка Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.

Общество ВОЗ переоценила риски распространения коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала оценку риска заражения новым типом коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Киберспорт Ceb вышел из основного состава OG Себастьян «Ceb» Дебс покинул основной ростер OG по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Политика Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.