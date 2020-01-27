Экономика
Говорит МоскваВ России за год гречка подорожала на 45%
С начала этого года рост цены на гречку замедлился. Эксперты объясняют рост её стоимости сокращением посевных площадей.
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с чего всё началось
Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.РИА Новостивчера в 19:29
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Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Политика
Зеленский обратился к мировым лидерам из-за антисемитизма
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
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Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях
Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Общество
Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции
Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Наука
Священная клюшка
Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
Космос
Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Гудкова назначили гендиректором «Российского экологического оператора»
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
Общество
ВОЗ переоценила риски распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала оценку риска заражения новым типом коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Футбол
Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Шоу-бизнес
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой рассказал о своей болезни
Денис Шальных, сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой, посетовал, что заболел.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»
Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Киберспорт
Ceb вышел из основного состава OG
Себастьян «Ceb» Дебс покинул основной ростер OG по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
Три ракеты попали в посольство США в Багдаде
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Политика
Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии
Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
Политика
Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар
Комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду наркотиков.