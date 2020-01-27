Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России за год гречка подорожала на 45%

С начала этого года рост цены на гречку замедлился. Эксперты объясняют рост её стоимости сокращением посевных площадей.
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с чего всё началось

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
РИА Новостивчера в 19:29

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Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%

ФАНвчера в 21:38

За год гречка в России подорожала на 50%

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Телеканал 360°вчера в 23:18

Гречка в России подорожала почти на 50%

URA.Ruвчера в 21:41

За год в России почти на 50 % подорожала гречка

Невские Новостивчера в 23:53

Гречка в России за год подорожала почти на 50% — исследование

Аргументы и Фактывчера в 21:11

Гречка в России за год подорожала почти на 50%

ПРАЙМвчера в 19:15
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
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Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции

Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
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В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
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Гудкова назначили гендиректором «Российского экологического оператора»

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ВОЗ переоценила риски распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала оценку риска заражения новым типом коронавируса, сообщает РИА "Новости".
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Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
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Денис Шальных, сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой, посетовал, что заболел.
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Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
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Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
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Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
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Ceb вышел из основного состава OG

Себастьян «Ceb» Дебс покинул основной ростер OG по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
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Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
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Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

Комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду наркотиков.
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