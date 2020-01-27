Экономика
Говорит МоскваВ России за год гречка подорожала на 45%
С начала этого года рост цены на гречку замедлился. Эксперты объясняют рост её стоимости сокращением посевных площадей.
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с чего всё началось
Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.РИА Новостивчера в 19:29
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Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
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Политика
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Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
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Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Экономика
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
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Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности
«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 миллиона человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей, порядка 70−80 процентов», — цитирует ее ТАСС.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Экономика
Гражданам предложили возвращать потери пенсионных накоплений
Минфин и ЦБ предложили поменять законопроект о гарантированном пенсионном плане Действующий закон предусматривает: чтобы деньги неправомерно переведенного гражданина вернулись к предыдущему страховщику, суд должен признать заключённый договор об ОПС недействительным.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
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Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Политика
Белашко: Зеленский показал себя идиотом во время выступления в Польше
Политолог отметил, что украинский лидер третий раз за неделю показал себя человеком с ограниченным мышлением, передает РИА Новости.
Политика
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Здоровье
Ученые рассказали, кому особенно важно регулярно пить кофе
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года
Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Футбол
Избирком РФС признал недействительными выборы президента РПЛ
В пятницу, 24 января, избирательный комитет Российского футбольного союза рассмотрел протокол выборов президента Российской Премьер-Лиги и признал неправомерным досрочное переизбрание Сергея Прядкина.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
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Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Кино
Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.
Наука
Фильмы ужасов помогли выявить разницу между страхом и тревогой
Финские ученые составили карту нейронной активности при просмотре фильмов ужаса и выяснили, что они управляют мозговой активностью для усиления переживаний.