Общество
ИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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с чего всё началось
Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит дело с достатком в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности.РИА Новостивчера в 17:00
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Общество
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек. Всего в ХМАО 10590 человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:43
Футбол
В сети появилось видео попадания молнии в голкипера клуба ПФЛ
RT на русском 05:39
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Футбол
«Тамбов» получил двойные премиальные за победу над «Спартаком»
Vprognoze.ru 05:17
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Американский боец Хорхе Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бернса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 против обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана, сообщает MMA Fighting.
Газета.Ru вчера в 01:41
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.
РИА Новости 05:42
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Общество
Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии
Российские пенсионерки могут подать документы на оформление денежной прибавки к основной сумме пенсии.
Live24 05:17
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Авто
УАЗ разработал топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»
Автоновости дня 03:40
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Происшествия
В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки
РИА Новости 03:32
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 07:02
Авто
Компания BMW обновляет программное обеспечение своих автомобилей
Например, если клиент купил новое авто без функции подогрева кресел, он сможет выполнить активацию этой опции по подписке - на некоторое время или навсегда.
Новые автомобили 03 июля в 11:37
Политика
Киев заявил о консолидации по Донбассу с Германией и Францией
Стало известно, что в Киеве были подведены итоги прошедшей в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу.
ToDay News Ufa 05:42
Общество
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
Религия
Митрополит Кирилл написал открытое письмо схимонаху Сергию
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо схимонаху Сергию (Романову).
Телеканал ОТВ 04:34
Общество
В России из продажи исчезли четыре импортных препарата
Москва, 6 июля 2020, 12:19 — REGNUM Четыре импортных лекарственных препарата компаний Sanofi и Roche исчезли из российских аптек, пишет 6 июля газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства DSM Group и «Мегаптека.ру».
REGNUM 05:19
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09