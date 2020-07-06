Общество

ИзвестияИзвестияУровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Рейтинг регионов по доходам населения — 2020

Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит дело с достатком в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности.
РИА Новостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей

РИА Новости05:41

В России подсчитали уровень бедности

Lenta.ruвчера в 18:19

«Имитируют игру мускулами». Почему регионы Поволжья оказались в конце рейтинга по доходам населения

ФедералПресс04:49

Эксперты определили уровень бедности в России

РБКвчера в 21:10

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Коммерсантъвчера в 20:51

Больше всего проживающих за чертой бедности россиян оказалось в Тыве

Газета.Ru02:32

Количество бедных россиян посчитали по регионам. Хорошо живут только в ЯНАО

URA.Ruвчера в 17:46
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Общество

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек. Всего в ХМАО 10590 человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:43
Футбол

В сети появилось видео попадания молнии в голкипера клуба ПФЛ

RT на русском 05:39
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Футбол

«Тамбов» получил двойные премиальные за победу над «Спартаком»

Vprognoze.ru 05:17
Единоборства

Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Американский боец Хорхе Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бернса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 против обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана, сообщает MMA Fighting.
Газета.Ru вчера в 01:41
Происшествия

Полицейские задержали 120 выпивох в барах в центре Петербурга

REGNUM 05:31
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости 04:34
Общество

Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии

Российские пенсионерки могут подать документы на оформление денежной прибавки к основной сумме пенсии.
Live24 05:17
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Российская газета 02:05
Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Авто

УАЗ разработал топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»

Автоновости дня 03:40
Политика

Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Происшествия

ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков

Коммерсантъ 04:58
Происшествия

В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки

РИА Новости 03:32
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 07:02
Авто

Компания BMW обновляет программное обеспечение своих автомобилей

Например, если клиент купил новое авто без функции подогрева кресел, он сможет выполнить активацию этой опции по подписке - на некоторое время или навсегда.
Новые автомобили 03 июля в 11:37
Политика

Киев заявил о консолидации по Донбассу с Германией и Францией

Стало известно, что в Киеве были подведены итоги прошедшей в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу.
ToDay News Ufa 05:42
Общество

Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
Религия

Митрополит Кирилл написал открытое письмо схимонаху Сергию

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо схимонаху Сергию (Романову).
Телеканал ОТВ 04:34
Общество

В России из продажи исчезли четыре импортных препарата

Москва, 6 июля 2020, 12:19 — REGNUM Четыре импортных лекарственных препарата компаний Sanofi и Roche исчезли из российских аптек, пишет 6 июля газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства DSM Group и «Мегаптека.ру».
REGNUM 05:19
Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09
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