Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.

с чего всё началось

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

В России за год снизился уровень крайней бедности

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