Общество
REGNUMВ России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
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с чего всё началось
Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.РИА Новостивчера в 17:00
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Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Происшествия
Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение по делу о ДТП
ИА Красная Весна 12:19
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
Политика
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
CT news 08:45
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Общество
В Смоленске продлили действие режима повышенной готовности до 20 июля
Сегодня, 6 июля, в Смоленской области продлили действие режима повышенной готовности до 20 июля. Однако, имеются некоторые послабления.
Readovka67.ru 09:32
Общество
В селе в Саратовской области выявили вспышку коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предлагает закрыть на карантин село Новополеводино Балаковского района, где после похорон местного жителя зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщила заместитель руководителя управления Надежда Матвеева.
РИА Новости 10:01
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Саутгемптона» в поединке английской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 02:10
Происшествия
Сообщение о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердилось
Ранее региональное управление МЧС сообщило о получении сигнала о падении самолёта Ан-2 на Игумновском шоссе в окрестностях города Дзержинска.
REGNUM 12:28
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости 05:42
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие
В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
Недвижимость.RU 07:40
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Экономика
Более 250 тыс. заявок на льготную ипотеку поступило в российские банки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
Интерфакс 10:58
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
Защита приговорённой к штрафу бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова.
RT на русском 11:55
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Чешский концерн Skoda презентовал бензиновую и дизельную версии новой Skoda Octavia RS.
Новые автомобили 09:59
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
Общество
Вице-губернатор Сергей Бидонько попал на карантин из-за коронавируса
Вице-губернатор Сергей Бидонько сидит на карантине из-за коронавируса. У членов его семьи диагностировали COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 08:19