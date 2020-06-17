Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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Пенсионный фонд впервые пополнили за счет изъятого у чиновников имущества

Газета.Ru09:34

ГП впервые пополнила Пенсионный фонд изъятым у чиновников имуществом на 21,4 млрд рублей

ТАСС09:24

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

РИА Новости05:47

Генпрокуратура РФ изъяла у чиновников имущество на 20 млрд рублей

ФАН05:57

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников

Говорит Москва05:50

Прокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей

RT на русском06:03

У российских чиновников изъяли в 70 раз больше активов, чем годом ранее

Московский Комсомолец05:47
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис

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США снимут запрет на работу американских компаний с Huawei

Американские компании смогут сотрудничать с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei в определенных областях в рамках работы над стандартом мобильной связи пятого поколения 5G.
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Семилетний мальчик в Подмосковье ударил ножом отца, избивавшего мать

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Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

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Газета.Ru 10:35
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Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Энергетика

В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны.
Газета.Ru 10:52
Киберспорт

В Fortnite случился потоп и начался новый сезон, а вместе с ним пришёл и очередной рекорд Twitch

3DNews 11:53
Футбол

Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций

Стал известен календарь осенних игр сборной России в Лиге наций. Сегодня УЕФА назвал даты проведения группового этапа турнира.
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Общество

Законопроект об удаленной работе внесен в Госдуму

В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании дистанционной работы.
Жилищный вопрос. Нижегородская область вчера в 06:00
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Авто

Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза

Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
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Политика

Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
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УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

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Политика

Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана

Осужденные в США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании и обмене на американца Пола Уилана, сообщил их адвокат Алексей Тарасов.
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Вести.Ru 07:52
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Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
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В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня

В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут быть использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
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Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
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Автобус врезался в опору моста в Туле

Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01
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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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