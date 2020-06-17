Общество
РИА НовостиВ России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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Политика
Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис
Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
News.ru 07:52
Политика
США снимут запрет на работу американских компаний с Huawei
Американские компании смогут сотрудничать с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei в определенных областях в рамках работы над стандартом мобильной связи пятого поколения 5G.
Страна Советов on-line 07:08
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 15 июня в 02:36
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Энергетика
В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда
В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны.
Газета.Ru 10:52
Киберспорт
В Fortnite случился потоп и начался новый сезон, а вместе с ним пришёл и очередной рекорд Twitch
3DNews 11:53
Футбол
Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций
Стал известен календарь осенних игр сборной России в Лиге наций. Сегодня УЕФА назвал даты проведения группового этапа турнира.
Бомбардир.ру 11:46
Общество
Законопроект об удаленной работе внесен в Госдуму
В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании дистанционной работы.
Жилищный вопрос. Нижегородская область вчера в 06:00
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Авто
Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза
Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня 03:44
Политика
Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве
Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Политика
Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана
Осужденные в США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании и обмене на американца Пола Уилана, сообщил их адвокат Алексей Тарасов.
Взгляд.ру 12:02
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Общество
В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня
В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут быть использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
Газета.Ru 12:26
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Происшествия
Автобус врезался в опору моста в Туле
Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01