В сравнении с 2018 годом произошёл рост почти в 70 раз: в 2018 году было изъято имущество на 311 млн рублей.

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

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