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В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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Игорь Краснов
В сравнении с 2018 годом произошёл рост почти в 70 раз: в 2018 году было изъято имущество на 311 млн рублей.
— Игорь КрасновREGNUM 07:34

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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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