Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников

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У чиновников изъяли имущество на 20 миллиардов

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В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

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У российских чиновников изъяли в 70 раз больше активов, чем годом ранее

Московский Комсомолецвчера в 05:47
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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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