Общество
РИА НовостиВ России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников
Говорит Москвавчера в 05:50
У российских чиновников изъяли в 70 раз больше активов, чем годом ранее
Московский Комсомолецвчера в 05:47
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