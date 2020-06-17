Общество
РИА НовостиВ России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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Футбол
«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью
LiveSport.ru 15:00
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Здоровье
Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19
Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово 21:00
Кино
Warner Bros. уступила Нолану в вопросе о переносе премьеры «Довода»
Нью-Йорк, США, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Компания Warner Bros. хотела перенести премьеру фильма «Довод» на гораздо более позднюю дату, однако в итоге уступила Кристоферу Нолану.
REGNUM 15 июня в 19:27
Происшествия
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Происшествия
Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
Интерфакс 12:08
Происшествия
В Камчатском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.
Кам 24 21:06
Общество
Шквалистый ветер, ливни, грозы и град. Непогода идет в Алтайский край
МЧС рекомендует не выходить из дома 18 и 19 июня в Алтайском крае ожидаются ливневые дожди, град и сильный ветер, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
АМИТЕЛ 05:31
Экономика
В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия 17:15
Здоровье
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru 21:15
Происшествия
Соучредителя STForex Смирнова объявили в международный розыск
Суд объявил в международный розыск Александра Смирнова, предполагаемого организатора хищения миллиарда рублей у инвесторов компании STForex.
РЕН ТВ 17:44
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета 19:30
Общество
Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.
АСТВ вчера в 21:41
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Россиянин обвинил майора МВД в пьяной езде и был схвачен спецназом
В городе Куйбышев Новосибирской области спецназом схвачен россиянин Ваграм Газарян, который ранее обвинил майора МВД в пьяной езде.
Lenta.ru 13:25
Гаджеты
Эксперты Digital Foundry посоветовали, как собрать ПК для игр следующего поколения
Эксперты советуют в нем, как собрать ПК под новые видеоигры, предназначенные для запуска на PlayStation 5. Для того чтобы обеспечить нормальную скорость передачи данных, специалисты рекомендуют использовать материнку, поддерживающую PCI Express 4.0.
Goroday.ru 20:40
Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
Футбол
УЕФА перенес петербургский финал Лиги чемпионов на 2022 год
Руководство УЕФА приняло решение провести финальный матч Лиги чемпионов 2021 в Стамбуле, в Санкт-Петербурге игра состоится в 2022 году, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 12:24