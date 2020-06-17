В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

Технологии Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.

Здоровье Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19 Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Происшествия К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 944

Армия и оружие Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников. 53

Технологии Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.

Происшествия В Камчатском крае умер еще один пациент с коронавирусом Первого заболевшего на Камчатке выявили 2 апреля (власти официально объявили 5 апреля). 12 мая в крае от COVID-19 умер первый пациент.

Экономика В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».

Здоровье Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.

Происшествия Соучредителя STForex Смирнова объявили в международный розыск Суд объявил в международный розыск Александра Смирнова, предполагаемого организатора хищения миллиарда рублей у инвесторов компании STForex.

Общество Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района. 1

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 720

Гаджеты Эксперты Digital Foundry посоветовали, как собрать ПК для игр следующего поколения Эксперты советуют в нем, как собрать ПК под новые видеоигры, предназначенные для запуска на PlayStation 5. Для того чтобы обеспечить нормальную скорость передачи данных, специалисты рекомендуют использовать материнку, поддерживающую PCI Express 4.0.

Энергетика Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. 28