Экономика
Rambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок
«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
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Технологии
В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Общество
Детский омбудсмен оценила будущее девочки, 5 лет живущей в медцентре
Родители девочки, которая всю жизнь прожила в медцентре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве, обращались к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой.
Космос
РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.
Политика
Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку
В среду президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров вступили в полемику вокруг итогов собственного же разговора, прошедшего накануне вечером.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Здоровье
В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза
Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
Технологии
Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором
Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Экономика
Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров
Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ: на его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.
Происшествия
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Адвокат историка-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев заявил, что на состояние его подзащитного во время совершения убийства могли оказать влияние лекарства.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Здоровье
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Футбол
«Челси» одолел «Лилль» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
10 декабря в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Лилль» был разыгран матч 6-го тура группы H Лиги чемпионов 2019/20.
Игры
Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года
Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.