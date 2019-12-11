Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
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Банки спасли от вывода почти триллион рублей

Lenta.ru10:55

В России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

Rambler News Service06:44

В России закрыли 25 «отмывочных» площадок

Росбалт05:35

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

РИА Новости05:51

Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд

РБК04:42

Росфинмониторинг в 2019 году закрыл 25 «отмывочных» площадок на 38 млрд рублей

ПРАЙМ04:35

Росфинмониторинг пресёк деятельность 25 теневых площадок в 2019 году

Парламентская газета04:03
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
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В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

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В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа

В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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