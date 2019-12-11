Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
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Банки спасли от вывода почти триллион рублей

Lenta.ru10:55

В России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

Rambler News Service06:44

Росфинмониторинг в 2019 году закрыл 25 «отмывочных» площадок на 38 млрд рублей

ПРАЙМ04:35

В России закрыли 25 «отмывочных» площадок

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РБК04:42

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

РИА Новости05:51

Росфинмониторинг пресёк деятельность 25 теневых площадок в 2019 году

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Российский экономист
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