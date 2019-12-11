Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
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Банки спасли от вывода почти триллион рублей

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Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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