Экономика
Rambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок
«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
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Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава провела 35-ый день рождения «с огоньком»
9 декабря Екатерина Варнава отметила своё 35-летие в компании близких друзей и звёздных гостей в роскошном ресторане.
Авто
Дизельный Chevrolet Tahoe появится в России
В США в рамках проведения выставки Little Caesars Arena были представлены новые версии Chevrolet: дизельные полноразмерные внедорожники Suburban и Tahoe, которые скоро приедут в Россию.
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Армия и оружие
Российский корабль подозревают в охоте за американским авианосцем
В течение нескольких дней российское многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" могло вести охоту за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе
Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
Тройку лидеров замыкает Hyundai с показателем в 16314 автомобилей. Эти три марки составляют 40 процентов от общего авторынка в России.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Гаджеты
Перечислены игры, которые улучшит новый драйвер видеокарт AMD
Политика
Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «московского дела»
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о несогласии с предложением амнистировать участников протестных акций в Москве в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Наука
Древнейший представитель: в Якутии нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет
Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Стоимость всех модификаций Skoda Karoq пока не названа, известно лишь, что 150-сильный переднеприводный кроссовер в комплектации Ambition будет стоить от 1,5 млн руб. Автомобили в базовой комплектации Active, версии со 100-сильным двигателем и полноприводные варианты выйдут на рынок во второй половине 2020 года.
Футбол
Белоруссия ужесточила лимит на легионеров
Исполком Белорусской федерации футбола (БФФФ) принял решение ужесточить лимит на легионеров в национальном чемпионате, сообщает официальный сайт организации.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России
Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход — регулярную выплату, которую получает каждый проживающий в России гражданин от государства, независимо от уровня дохода и занятости.
Политика