Экономика
Rambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок
«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
Общество
Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы
Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Футбол
«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Авто
ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»
Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России
Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня 2018 года.
Спорт
Колобков отреагировал на отказ российских боксеров выступать без флага
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Авто
Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq
Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Общество
Кузнецова призвала родителей забрать домой живущую в клинике девочку
Органы опеки пока не подали иск о лишении родительских прав матери и отца пятилетней девочки, с рождения живущей в московском перинатальном центре.
Происшествия
Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
Политика
Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Общество
Стало известно, от чего умер Юрий Лужков
Политика
Путин заявил, что убитый в Берлине причастен к терактам в метро Москвы
Президент России Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к терактам в метро Москвы.
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Музыка
Журнал Time назвал артиста года
Американский журнал Time назвал главного артиста 2019 года.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поведал о сексуальных фантазиях
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.