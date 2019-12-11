Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
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В России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

Rambler News Service06:44

Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд

РБК04:42

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

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Росфинмониторинг обнаружил тысячи недобросовестных господрядчиков

News.ru05:35

В России закрыли 25 «отмывочных» площадок

Росбалт05:35

Банки отказали клиентам в выводе 886 млрд рублей

Вести.Финанс06:08

Росфинмониторинг пресёк деятельность 25 теневых площадок в 2019 году

Парламентская газета04:03
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Lenta.ru 10:17
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
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США расширили санкции в отношении Ирана

Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
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Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Футбол

«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
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ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»

Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.
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Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России

Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня 2018 года.
Lenta.ru 10:01
Спорт

Колобков отреагировал на отказ российских боксеров выступать без флага

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.
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Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
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Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq

Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
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Кузнецова призвала родителей забрать домой живущую в клинике девочку

Органы опеки пока не подали иск о лишении родительских прав матери и отца пятилетней девочки, с рождения живущей в московском перинатальном центре.
Вечерняя Москва вчера в 10:38
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Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru вчера в 06:37
Политика

Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
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Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Общество

Стало известно, от чего умер Юрий Лужков

DixiNews вчера в 05:18
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Путин заявил, что убитый в Берлине причастен к терактам в метро Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к терактам в метро Москвы.
РЕН ТВ 09 декабря в 20:24
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Музыка

Журнал Time назвал артиста года

Американский журнал Time назвал главного артиста 2019 года.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поведал о сексуальных фантазиях

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Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
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Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
RT на русском 08:10
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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