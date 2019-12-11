Экономика
Rambler News ServiceВ России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок
«C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации», – говорится в сообщении.
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Футбол
Гончаренко рассказал о настроении ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настроении команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", передает Sport24.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Наука
Вторая компания в США начала продавать генную терапию старения
В США появилась вторая компания, которая начала продавать один из экспериментальных методов продления жизни – генную терапию.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Происшествия
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
Происшествия
Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях
Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Наука
Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене
Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
Политика
В МИД РФ опровергли открытие центра русского языка в Тбилиси
В Тбилиси не будет открыт какой-либо новый центр русского языка и культуры, заверил грузинскую общественность замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Гаджеты
IPhone 4 стал лучшим гаджетом десятилетия
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Представительство Украины в ООН сообщило в Twitter, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций приняла украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей».
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Хоккей
«Даллас» уволил главного тренера
Джим Монтгомери был уволен с поста тренера Даллас Старз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе
Авто
Skoda показала в России новый Rapid
11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Шоу-бизнес