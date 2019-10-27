В России за последний год закрылись 668 тысяч юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний

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