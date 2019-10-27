Экономика
ИА ХакасияВ России за год закрылось почти 700 тысяч компаний
В России за последний год закрылись 668 тысяч юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
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Экономист объяснил сокращение числа юрлиц на 700 тысяч: легализуются самозанятые
Московский Комсомолецвчера в 14:43
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Известия 03:12
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Кино
Стивен Кинг оценил первые отзывы на «Доктор Сон»
Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о фильме «Доктор Сон», ставшем сиквелом к культовому фильму «Сияние», снятого по его одноименному роману.
Культуромания вчера в 08:25
Армия и оружие
Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО
Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:59
Общество
У Соловьева в студии снова подрались
В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Национальная служба новостей 02:20
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
Известия вчера в 21:41
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
Единоборства
Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева
Советский спорт 27 октября в 06:20
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Авто
Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
AutoNews вчера в 05:41
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru.
РБК 03:49
Футбол
Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
РБК 02:04
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия
Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Коммерсантъ вчера в 02:31
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
РИА Новости вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия
«Аллегро» из Петербурга в Хельсинки встал на границе
Как ранее писала «Мойка78», два автобуса выделили для развозки пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки в Петербург.
Мойка78 02:58
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Общество
Депутат гордумы Екатеринбурга оказался уклонистом от армии
Прокуратура Свердловской области проводит проверку по информации об уклонении от службы в армии депутата городской думы Екатеринбурга.
URA.Ru 03:20
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
Футбол
СМИ узнали, что едят футболисты «Зенита» в раздевалке после матчей
Игроки футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в раздевалке после матчей получают пищу, богатую углеводами.
Петербургский дневник 01:07
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30