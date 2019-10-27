Экономика
ИА ХакасияВ России за год закрылось почти 700 тысяч компаний
В России за последний год закрылись 668 тысяч юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист объяснил сокращение числа юрлиц на 700 тысяч: легализуются самозанятые
Московский Комсомолецвчера в 14:43
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против «Северного потока-2»
Американские конгрессмены вновь выдвинули инициативу ввести санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые играют роль в строительстве "Северного потока-2".
РЕН ТВ 00:35
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Кино
Дети Киркорова, Шпицы, Большова и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»
Экспресс газета вчера в 11:51
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Экономика
Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно
Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru вчера в 03:35
Здоровье
Прививки от гриппа сделали более 30% жителей Петербурга
Более 30% жителей Петербурга сделали прививку от гриппа. В цифровом выражении это 1 657 326 человек.
МР7.ру вчера в 15:04
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Помимо расходов на сына и себя, Регина выделяет средства на благотворительность: «Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей».
Passion.ru вчера в 16:57
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Газета.Ru вчера в 16:04
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета вчера в 07:18
Общество
Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 05:42
Путешествия
Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники
Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Финансы
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Семак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»
Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.
Невские Новости вчера в 12:01
Авто
Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
AutoNews вчера в 05:41
Экономика
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.
РБК 00:01
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест главы «Сисим» по делу о прорыве дамб
Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на арест гендиректора золотодобывающей артели "Сисим" Максим Ковалькова.
РЕН ТВ 00:05
Кино
Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»
Близкий друг вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри Питер Фристоун рассказал, почему снимать вторую часть фильма о жизни музыканта не стоит.
Московский Комсомолец вчера в 22:19
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Экономика
Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
BFM.ru вчера в 09:22
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
ФАН 26 октября в 03:22
Наука
Мозг по-разному запоминает выученную информацию
Мозг по-разному сохранил выученную информацию, показал эксперимент, который провели британские ученые из Оксфордского университета.
Ugpressa.ru вчера в 12:53