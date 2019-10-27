В России за последний год закрылись 668 тысяч частных предприятий. В Минэкономразвития это объяснили выросшей налоговой нагрузкой, сообщают «Известия».

В России за год закрылось почти 700 тысяч юрлиц

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