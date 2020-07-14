Коронавирус
UfaTime.ruВ России за минувшие сутки выявлено 6 248 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 6 248 новых пациентов с коронавирусом в 83 регионах, из них 1 531 (24,5%) не имеет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении
СУ-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении Напомним, что ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что на фоне обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, ереван поднял в небо самолеты ВВС.
Piter.tv 04:07
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Слово и Дело 03:14
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса
Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым.
REGNUM 03:10
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 12 июля в 03:56
Армия и оружие
Вспыхнувший Ричард. Американскому флоту досталось за пожар на корабле
BaltNews.lt 03:32
Политика
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
Футбол
Защитник «Спартака» Маслов рассказал о своём автоголе
Игрок московского «Спартака» Павел Маслов высказался о своей оплошности в недавней игре чемпионата России.
ГЛАС.RU 04:15
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
Авто
Suzuki подняла цены на весь свой модельный ряд в России
В ходе мониторинга цен на российском рынке эксперты «ЦенаАвто» обнаружили повышение стоимости трех моделей Suzuki.
SpeedMe 03:13
Общество
В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах
Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM вчера в 18:32
Общество
Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
REGNUM вчера в 20:11
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM 12 июля в 15:49
Технологии
Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений
По условиям предложения, разработчики всех приложений, кроме игр, в первый год получают 100% выручки с покупок внутри программ.
Радиочастотный спектр 03:33
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета 04:07
Технологии
Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления
России, как и Японии, следует готовиться к тому, что из-за продолжения глобального потепления ливневых дождей будет становиться больше, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаёси Исии.
РИА Новости 04:25
Общество
США планируют начать производство вакцины от коронавируса к концу лета
Производители лекарств и представители сферы здравоохранения США рассчитывают к концу лета начать выпуск потенциальной вакцины от коронавируса.
ФАН вчера в 20:35
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс 12 июля в 11:51
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13