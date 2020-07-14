В России за минувшие сутки зафиксировано 6 248 новых пациентов с коронавирусом в 83 регионах, из них 1 531 (24,5%) не имеет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В России за минувшие сутки выявлено 6 248 новых случаев коронавируса

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