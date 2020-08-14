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В России за минувший год самым подорожавшим продуктом стала гречка

Гречка оказалась самым подорожавшим за минувший год в России продуктом. Цена на нее подпрыгнула в 1,7 раза, достигнув при этом 87,1 рубля.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомости17:21
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Ёлдаш

В России назвали самый подорожавший продукт за год

Ёлдаш02:51
Коммерсантъ

Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

Коммерсантъ01:30
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Ведомости17:21
News.ru

Гречка стала самым подорожавшим товаром в стране

News.ru20:51
ФАН

Назван самый подорожавший продукт в России

ФАН20:26
URA.Ru

Гречка стала самым подорожавшим продуктом в стране

URA.Ru18:45
Lenta.ru

Назван самый подорожавший в России за год продукт

Lenta.ru00:21
Муниципальный вестник Армавира

За год гречка подорожала почти в два раза

Муниципальный вестник Армавира04:34

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,4K

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ с 1 сентября

Туроператоры сообщают, что Россия может возобновить авиаперелёты в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию с 1 сентября, так как эпидемиологическая ситуация в странах СНГ нормализуется.
Наша версиявчера в 05:22
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Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

Выходное пособие призывникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит 2 тысячи рублей, новый порядок выплат определен в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.
РИА Новости12:26
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Покупать или продавать: рублю предсказали падение

По оценкам экономистов, с которыми ознакомились Вести.Ru, улучшение капитального счета пока еще может обеспечить краткосрочное укрепление курса рубля к доллару, но это только на время и во время удешевления валюты ее лучше покупать – "этим движением следует воспользоваться для увеличения валютной позиции: на конец 2021 года мы ожидаем курс 75 рублей за доллар".
Вести.Ru12 августа в 10:36
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