Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Наука Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса В результате 6 вариантов лекарств, отобранных искусственным интеллектом, уже получили одобрение в отдельных странах, еще девять – пока только проходят клинические тесты, два последних – используются французскими медиками для экспериментального лечения COVID-19, последнее – применяется для тех же целей врачами из Сингапура.

Общество Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.

Общество Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.

Общество Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе» 25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Политика Украина закрывает границу для не успевших вернуться граждан Киев, 26 марта 2020, 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта.

Общество У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.

Общество Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.

Здоровье На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.

Общество Прибывших из Таиланда сахалинцев разместят в детском лагере Власти Сахалинской области создали обсерватор для сахалинцев, вернувшихся из неблагоприятных по ситуации с коронавирусом нового типа стран, в детском лагере «Юбилейный», 27 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Наука Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.

Политика Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.