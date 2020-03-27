Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Газета.Ru01:24

За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа

Коммерсантъвчера в 16:39

СМИ узнали о максимальном штрафе в 1 млн рублей за нарушение карантина

Известиявчера в 11:41

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:00

Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:43

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

РИА Новостивчера в 14:06

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВвчера в 11:31
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Более 500 россиян уже понесли наказание за нарушение карантина

В России уже около 500 человек наказали за нарушение карантина по коронавирусу.
Neva.Today вчера в 23:20
Наука

Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса

В результате 6 вариантов лекарств, отобранных искусственным интеллектом, уже получили одобрение в отдельных странах, еще девять – пока только проходят клинические тесты, два последних – используются французскими медиками для экспериментального лечения COVID-19, последнее – применяется для тех же целей врачами из Сингапура.
Дни24 00:00
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Газета.Ru 05:55
Общество

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
REGNUM 07:27
Общество

Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Известия 07:56
Общество

Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе

Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
РБК вчера в 16:05
Общество

С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Live24 07:28
Политика

Памфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты общероссийского голосования по поправке в конституцию нет.
РИА Новости 05:14
Политика

Украина закрывает границу для не успевших вернуться граждан

Киев, 26 марта 2020, 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта.
REGNUM вчера в 13:53
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах

Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
РБК 07:12
Здоровье

На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране

Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
РИА Новости 04:43
Общество

Прибывших из Таиланда сахалинцев разместят в детском лагере

Власти Сахалинской области создали обсерватор для сахалинцев, вернувшихся из неблагоприятных по ситуации с коронавирусом нового типа стран, в детском лагере «Юбилейный», 27 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Красная весна 00:32
Общество

США вышли на первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

За последние сутки США вышли на первое место в мире по количеству людей, зараженных коронавирусом.
Вечерний курьер 02:26
Наука

Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах

После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.
МедиаПоток 24 марта в 12:11
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 02:56
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Здоровье

Минздрав Тверской области выпустил обращение к жителям региона

В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса, Минздрав Тверской области обратился к жителям региона.
Московский Комсомолец 07:55
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Известия 06:03
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

В Ростовской области зафиксирован второй случай заболевания COVID-19

В Ростовской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российская газета 08:13
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