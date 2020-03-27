Коронавирус
REGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа
Коммерсантъвчера в 16:39
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Более 500 россиян уже понесли наказание за нарушение карантина
В России уже около 500 человек наказали за нарушение карантина по коронавирусу.
Наука
Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса
В результате 6 вариантов лекарств, отобранных искусственным интеллектом, уже получили одобрение в отдельных странах, еще девять – пока только проходят клинические тесты, два последних – используются французскими медиками для экспериментального лечения COVID-19, последнее – применяется для тех же целей врачами из Сингапура.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Общество
Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом
Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
Общество
Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»
25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе
Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Общество
С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Политика
Памфилова заявила, что больших потерь от переноса голосования нет
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты общероссийского голосования по поправке в конституцию нет.
Политика
Украина закрывает границу для не успевших вернуться граждан
Киев, 26 марта 2020, 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах
Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
Здоровье
На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране
Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
Общество
Прибывших из Таиланда сахалинцев разместят в детском лагере
Власти Сахалинской области создали обсерватор для сахалинцев, вернувшихся из неблагоприятных по ситуации с коронавирусом нового типа стран, в детском лагере «Юбилейный», 27 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Общество
США вышли на первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом
За последние сутки США вышли на первое место в мире по количеству людей, зараженных коронавирусом.
Наука
Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах
После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.
Политика
Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Здоровье
Минздрав Тверской области выпустил обращение к жителям региона
В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса, Минздрав Тверской области обратился к жителям региона.
Общество
Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Здоровье
Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Происшествия
В Ростовской области зафиксирован второй случай заболевания COVID-19
В Ростовской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.