Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Дома лучше. Кого будут штрафовать за нарушение карантина и чем он отличается от изоляции

Телеканал 360°12:25

За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

РИА Новости09:00

Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:43

Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб

РБКвчера в 12:49

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:26

Нарушение карантина может стоить россиянам до 300 тыс. рублей

Газета.Ru10:26

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВвчера в 11:31
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Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Газета.Ru 11:04
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Лидер Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом в тяжелой форме

Солист Rammstein Тилль Линдеманн инфицирован коронавирусом, сообщает немецкое издание Bild.
Газета.Ru 09:39
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Remedium.ru 07:09
Общество

В Италии от коронавируса умирает каждый 11-й заболевший

Около половины жертв имели не менее трех других патологий, и лишь 2% умерших к моменту заражения коронавирусом были здоровы.
REGNUM 12:42
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Шоу-бизнес

Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим

Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Актуальные Новости вчера в 06:51
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Футбол

Коутиньо не хочет переходить в «ПСЖ» и возвращаться в «Интер»

Филиппе не хочет переходить в «Пари Сен-Жермен» и возвращаться в миланский «Интер», за который он выступал с 2008 по 2013 год.
Чемпионат 11:30
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Шоу-бизнес

Навка рассказала о самочувствии после посещения мероприятия с Лещенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о самочувствии после посещения празднования дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого, на котором присутствовал зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко.
Lenta.ru 10:06
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Спорт

«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России

Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Петербургский дневник 06:36
Общество

«Это не каникулы, это война»: врач-реаниматолог обратилась к россиянам

Реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова в программе "60 минут" обратилась к зрителям с просьбой оставаться дома.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Lenta.ru 10:21
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

Минздрав подтвердил подозрение на коронавирус у пациентки в Иркутске

Глава региона Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что пациентка госпитализирован в отдельный бокс Иркутской областной инфекционной больницы.
ИрСити 11:17
Общество

Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России держится погода, наиболее оптимальная для коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Московский Комсомолец 12:26
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Здоровье

В Череповце введен карантин по коронавирусу

Дополнительные ограничительные мероприятия в Череповце и Вологодской области введены оперативным штабом под руководством губернатора.
CPV.ru 05:39
Армия и оружие

НАТО обвинило ВКС РФ в нарушении норм безопасности на Балтике

Брюссель, 27 марта 2020, 18:41 — REGNUM О перехвате российского военного самолёта заявили 27 марта в НАТО.
REGNUM 11:41
Общество

Во Франции продлен режим самоизоляции

Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Известия 12:35
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