Коронавирус
REGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Происшествия
В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело
В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
Общество
Владимир Путин сообщил, что следующая неделя будет нерабочей
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам, посвященного ситуации с коронавирусом, сообщил, что следующая неделя будет нерабочей.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 марта, число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 414 тысячам человек.
Общество
Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Приемный сын Андрей всегда считал мамой только меня»
Яна Рудковская рассказала, что ее приемный сын Андрей всегда считал мамой только ее.
Здоровье
Восемь пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации
Восемь пациентов, у которых подтвердился коронавирус, в настоящее время находятся в реанимации.
Армия и оружие
25 военных заразились коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на борту авианосца «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом нового типа.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Здоровье
Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры
Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Общество
На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие
Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн
Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
В Пермском крае закрываются кафе и рестораны
Заведения общепита – кафе, рестораны, бары и другие – вынуждены приостановить деятельность с 28 марта по 5 апреля.
Шоу-бизнес
«Появилась асимметрия»: косметолог испортил лицо Виктории Бони
Телеведущая Виктория Боня призналась публике, что делала "уколы красоты", в результате чего возникла асимметрия лица.
Политика
В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Наука
Российские ученые научились по-новому искать спирт
Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.
Общество
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Экономика
Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Украина закрывает границу с 27 марта для всех граждан
Власти Украины закроют границу с пятницы, 27 марта, в том числе для всех украинских граждан, заявил президент Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери
Экономика
Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул
Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.