Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Газета.Ru01:24

За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа

Коммерсантъвчера в 16:39

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:00

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

РИА Новостивчера в 14:06

Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:43

СМИ узнали о максимальном штрафе в 1 млн рублей за нарушение карантина

Известиявчера в 11:41

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВвчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Музыка

Гудков и Варнава станцевали танец Little Big из клипа на песню Uno

iReactor 24 марта в 21:36
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

Более 3-х миллионов американцев обратились за пособием по безработице

В феврале официальный уровень безработицы в Америке был 3,5%. Финансовые аналитики прогнозируют его рост к лету от 10% до 40%.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Российский врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, что хотя чеснок и не поможет вылечиться от коронавирусной инфекции, зато укрепит иммунитет, таким образом, понизив шансы заражения.
МедиаПоток вчера в 01:30
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Депутат Мосгордумы Губенко госпитализирован в Коммунарку

Депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него пневмонию.
Московский Комсомолец 03:29
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море

Пилота разбившегося истребителя Су-27 над Черным морем обвинили в произошедшей трагедии.
Piter.tv 02:10
Игры

В Nintendo eShop стала доступна демоверсия Bravely Default II

Компания Square Enix выпустила демоверсию японской ролевой игры Bravely Default II на Nintendo Switch.
3DNews 02:03
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

Московская полиция доставила в стационар пациента с новым типом коронавируса, который нарушил условия домашнего лечения.
РБК вчера в 21:13
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

NewInform 02:25
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Общество

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:20
Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Происшествия

В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

RT на русском 01:16
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 18:31
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус рассказал о том, какие меры следует принять для победы над коронавирусом.
Shraibikus News 02:40
Происшествия

Под Тулой внедорожник врезался в остановку

Три человека, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате наезда на останоку автомобиля Chevrolet Niva в Тульской области.
ТАСС 02:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым

По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Актуальные Новости вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное