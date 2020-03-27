Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

РИА Новости09:00

Комитет ГД поддержал поправки о штрафах до 300 тыс рублей для нарушителей карантина

Москва 2408:15

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВвчера в 11:31

За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа

Коммерсантъвчера в 16:39

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:26

Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:43

Нарушение карантина может стоить россиянам до 300 тыс. рублей

Газета.Ru10:26
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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
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Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

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Мировая экономика вошла в рецессию - глава МВФ.
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
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Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

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