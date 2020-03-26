Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа

Коммерсантъвчера в 16:39

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

РИА Новостивчера в 14:06

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:00

Штраф за повторное нарушение карантина составит до 1 млн рублей

Московский Комсомолецвчера в 13:31

Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:43

СМИ узнали о максимальном штрафе в 1 млн рублей за нарушение карантина

Известиявчера в 11:41

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВвчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Вечерняя Москва вчера в 14:13
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

У Льва Лещенко начался отек легких

У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.
Gazeta.SPb вчера в 09:42
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Энергетика

Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.ру вчера в 08:41
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ведомости вчера в 11:31
Общество

В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом

Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Московская перспектива вчера в 05:19
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 15:40
Политика

Немецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:37
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:59
Экономика

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru вчера в 03:02
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Lenta.ru вчера в 17:07
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета 25 марта в 10:14
Общество

МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
РБК вчера в 17:25
Здоровье

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о лечении от коронавируса

Госпитализированный с коронавирусом COVID-19 в больницу в Коммунарке пациент рассказал o том, как проходит его лечение.
Известия вчера в 17:03
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Политика

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК вчера в 16:18
Общество

На Кубани временно приостановили бронирование и заселение в гостиницы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что подписал постановление о временном приостановлении бронирования и заселения в гостиницы, а также о закрытии торговых центров в связи с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
Инфорос 25 марта в 06:28
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Известия вчера в 23:11
Общество

Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию

«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском 25 марта в 12:09
Здоровье

В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек

На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".
РИА Новости Крым вчера в 04:03
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 12:46
Технологии

Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz

REGNUM вчера в 09:11
Игры

Cities: Skylines стала временно бесплатной в Steam

В Cities: Skylines начались бесплатные выходные. До 30 марта игру могут опробовать все желающие.
CyberSport.ru 00:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное