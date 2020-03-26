Коронавирус
REGNUMВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа
Коммерсантъвчера в 16:39
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