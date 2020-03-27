Коронавирус
РИА НовостиВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
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Дома лучше. Кого будут штрафовать за нарушение карантина и чем он отличается от изоляции
Телеканал 360°вчера в 12:25
За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа
Коммерсантъ26 марта в 16:39
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В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
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