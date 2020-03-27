Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
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Дома лучше. Кого будут штрафовать за нарушение карантина и чем он отличается от изоляции

Телеканал 360°вчера в 12:25

За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

РИА Новостивчера в 09:00

Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

RT на русском26 марта в 11:43

За нарушение режима самоизоляции гражданам будет грозить до 300 тыс. рублей штрафа

Коммерсантъ26 марта в 16:39

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

ТАСС26 марта в 12:26

Нарушение карантина может стоить россиянам до 300 тыс. рублей

Газета.Ruвчера в 10:26

Названы суммы штрафов за нарушение карантина

НТВ26 марта в 11:31
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

RT на русском 07:07
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Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
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Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 15:42
Происшествия

При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

В Ростове-на-Дону при тушении сухой травы погиб пожарный, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС России по региону.
Радио Sputnik 12:10
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Российская газета 01:37
Общество

Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом

Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
Lenta.ru 15:38
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Музыка

Селена Гомес выпустила новый клип

Inc-news.ru 10:34
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Общество

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Lenta.ru 15:10
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Вечерняя Москва 06:33
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

Рошаль дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в России

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью RT заявил, что, по его мнению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России может улучшиться через два-три месяца.
RT на русском 08:34
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Армия и оружие

В России почти закончены испытания элементов системы С-500

Испытания различных элементов ЗРК С-500 завершаются в России, заявил генеральный директор «Конструкторского бюро специального машиностроения» Владимир Долбенков 26 марта, сообщает журнал «Оборона России».
Красная весна 26 марта в 02:48
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:31
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Кино-Панк 07:45
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
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Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс 12:55
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 25 марта в 05:30
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
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Лариса Гузеева в гневе накричала на москвичей матом из-за коронавируса

Невские Новости 14:57
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