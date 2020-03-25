Коронавирус
News.ruВ России за неделю подорожали гречка и сахар
Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю — с 17 по 23 марта.
Читать в источнике
Оценить156
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
В своем обращении Владимир Путин озвучил основные меры борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Общество
К неверящим в коронавирус россиянам обратился Познер
Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной статистике и информации о распространении коронавируса по стране и миру, а также считают ее «фигней и пропаганда».
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю
Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Футбол
Глава RFEF назвал условие завершения чемпионата Испании по футболу
Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что сезон-2019/20 чемпионата Испании будет доигран, когда в стране все нормализуется после последствий коронавируса.
Происшествия
Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе
Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Футбол
Европейские лиги планируют завершить сезон 30 июня
Европейские футбольные лиги надеются завершить сезон 30 июня в случае улучшения ситуации с пандемией коронавируса.
Экономика
Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 26 марта
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 26 марта 2020 года.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Происшествия
Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства
В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Общество
Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом
Общество
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в России правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные заведения, передает РИА Новости.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Армия и оружие
Погибшие в Ливии турецкие военные перенесены на базу ПНС
Футбол
4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам
"Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" окажут финансовую помощь другим клубам Германии.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых
Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Футбол
Дзюбу насмешил коллаж с Лукашенко на обложке FIFA 21
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.