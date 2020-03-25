Коронавирус

News.ruNews.ruВ России за неделю подорожали гречка и сахар

Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю — с 17 по 23 марта.
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Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новости12:04

Сахар и гречка подорожали в России на фоне коронавируса

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Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

Ведомости09:16

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Росстат отметил подорожание сахара и гречки

Российская газета10:25
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
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В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

В своем обращении Владимир Путин озвучил основные меры борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Моя Воркута 10:50
Общество

К неверящим в коронавирус россиянам обратился Познер

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной статистике и информации о распространении коронавируса по стране и миру, а также считают ее «фигней и пропаганда».
Live24 02:51
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Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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Общество

Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
Lenta.ru 13:28
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Футбол

Глава RFEF назвал условие завершения чемпионата Испании по футболу

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что сезон-2019/20 чемпионата Испании будет доигран, когда в стране все нормализуется после последствий коронавируса.
РИА Новости 09:42
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Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 16:02
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Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
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Европейские лиги планируют завершить сезон 30 июня

Европейские футбольные лиги надеются завершить сезон 30 июня в случае улучшения ситуации с пандемией коронавируса.
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Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 26 марта

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 26 марта 2020 года.
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Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Российская газета 05:45
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Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 16:45
Общество

Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 17:49
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Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

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В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в России правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные заведения, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 12:54
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
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Погибшие в Ливии турецкие военные перенесены на базу ПНС

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Футбол

4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам

"Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" окажут финансовую помощь другим клубам Германии.
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В Москве отменили льготный проезд для студентов и пожилых

Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.
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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
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Дзюбу насмешил коллаж с Лукашенко на обложке FIFA 21

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Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
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