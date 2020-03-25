Коронавирус
Российская газетаРосстат отметил подорожание сахара и гречки
Потребительские цены в России с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3 процента. С начала года инфляция составила 1,3 процента, сообщает Росстат. Цены на сахар, гречку и яйца наиболее существенно выросли на прошлой неделе.
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