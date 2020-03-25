Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРосстат отметил подорожание сахара и гречки

Потребительские цены в России с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3 процента. С начала года инфляция составила 1,3 процента, сообщает Росстат. Цены на сахар, гречку и яйца наиболее существенно выросли на прошлой неделе.
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Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новости12:04

Сахар и гречка подорожали в России на фоне коронавируса

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Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

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Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02

За период с 17 по 23 марта инфляция ускорилась до 0,3% - Росстат

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