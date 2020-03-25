Коронавирус

News.ruNews.ruВ России за неделю подорожали гречка и сахар

Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю — с 17 по 23 марта.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новостивчера в 12:04

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русскомвчера в 09:12

Росстат отметил подорожание сахара и гречки

Российская газетавчера в 10:25

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБКвчера в 10:06

Сахар за неделю в России подорожал на 7%. Лук – на 3,5%, картошка и морковь – на 2,5%

Эхо Москвывчера в 10:32

Сахар и гречка подорожали в России на фоне коронавируса

Коммерсантъвчера в 10:38

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфаксвчера в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 24 марта в 04:09
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Здоровье

Врач рассказала об опасности коронавируса для молодых людей

Например, британский врач и член парламента Розена Эллин-Хан рассказала об опасности нового коронавируса для молодых людей.
Ferra вчера в 23:22
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия вчера в 07:10
Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда вчера в 10:15
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Здоровье

В Омске растет число людей на домашнем карантине

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе регионального минздрава, на утро, 23 марта, 1807 омичей находятся на карантине.
ФедералПресс 23 марта в 02:42
Наука

Скрытый симптом коронавируса назван

Назван один из скрытых симптомов коронавируса: это аносмия – потеря обоняния.
ToDay News Ufa вчера в 06:48
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Финансы

Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков

Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.
Росбалт вчера в 23:59
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Происшествия

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
РБК вчера в 21:26
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Число жертв коронавирусной пневмонии на территории США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 00:18
Политика

Чем обращение Путина к нации отличается от выступлений Меркель, Макрона и Трампа

Обращение президента Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса отличается от выступлений на эту тему других мировых лидеров, отмечают опрошенные URA.RU политологи.
URA.Ru вчера в 12:20
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя - с 28 марта по 5 апреля - объявлена нерабочей. Работникам будет сохранена заработная плата.
Липецкое время вчера в 09:47
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Общество

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий вчера в 11:54
Общество

В России закроют все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры.
Россия.Кубань 24 марта в 11:36
Экономика

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 09:30
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 18:58
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное