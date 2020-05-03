Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиВ России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса

Умерли 76 пациентов, выздоровели 1456. В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД. Согласно официальной статистике, умерли 76 человек, выздоровели 1456 пациентов.
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В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

РИА Новости03:57

В РФ за минувшие сутки зарегистрировано 10 633 новых случая COVID-19

ТК Звездавчера в 03:42

Оперштаб огласил количество заболевших и умерших от коронавируса в России

TV BRICS04:48

В России за сутки выявили 10581 новых случаев заражения коронавирусом

Радио Sputnik03:58

За сутки в России выявили еще более 10 тысячи случаев коронавируса

Телеканал 360°03:57

В России подтвержден 10 581 новый случай COVID-19

Москва 2403:56

В России за сутки выявлено 9623 заразившихся коронавирусом, всего — 124 054

Коммерсантъ02 мая в 04:36
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Общество

На Украине продлили карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Попова не исключает продления ограничений до июня

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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
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Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
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Здоровье

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
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CS:GO. Na’Vi с победы стартовали на ESL One: Road to Rio

Bookmaker-ratings.ru 01 мая в 11:45
Политика

В Кремле рассказали, как пройдут мероприятия 9 мая с участием Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие в памятных мероприятиях 9 Мая с участием президента России Владимира Путина не будет массовым.
Московский Комсомолец 07:43
Экономика

На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей

Всего государственную поддержку планируется оказаться не менее 12 проектов в этой области, включая проекты по созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения, пишет ТАСС.
REGNUM 06:20
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Политика

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.
Газета.Ru 03:45
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Общество

Абэ утвердил продление режима ЧС в Японии до 31 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утвердил продление действия режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения коронавируса в стране.
RT на русском 04:28
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Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
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Политика

Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
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Общество

«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе

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Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
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Здоровье

48-летняя женщина стала десятой жертвой коронавируса на Дону

У умершей жительницы Зимовниковского района были сопутствующие заболевания.
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Общество

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

В посольстве КНР в России рассказали, что теперь пассажиры китайской авиакомпании Air China смогут подняться на борт самолета только со справкой об отсутствии заражения.
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Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

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В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей

На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
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В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
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В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

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Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

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