Экономика
РБКЯкушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз. Об этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» осуждены на сроки от шести до 18 лет
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе
Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Происшествия
СК возбудил дело после гибели двух детей из России в Таиланде
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух катеров в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин
В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Происшествия
Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы
Шоу-бизнес
Сбежавшая невеста и женщина-ваза. Худшие наряды «Оскара-2020»
Стилист-имиджмейкер рассказывает о худших нарядах, которые мы могли увидеть в этом году на церемонии «Оскар»: кто-то явно перепутал красную дорожку с ЗАГСом, а кому-то просто надо быть немного скромнее.
Происшествия
Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на мизерную пенсию
Александр Друзь признался, что не сможет прожить на свою пенсию, хотя не назвал ее размера.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Технологии
Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами при входе в «ВТБ-онлайн»
Ряд клиентов банка ВТБ могли столкнуться с трудностями при входе в сервис "ВТБ-онлайн".
Футбол
МЮ летом хочет продать Алексиса
Ранее главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что летом 31-летний футболист вернется в команду.
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ России подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Здоровье
Врач перечислил признаки аллергии на алкоголь
Врач считает, что это не является классической аллергией, а признаками нетерпимости.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Здоровье
Карантинный центр для граждан КНР открыли в челябинской больнице
Граждан Китая разместили на карантин в новый корпус областного клинического противотуберкулёзного диспансера, который находится в Металлургическом районе Челябинска, об этом глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семёнов сообщил 10 февраля.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Испании среди игроков, не родившихся в этой стране.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Футбол
Сергей Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.
Происшествия
В Сергиевом Посаде произошла массовая драка со стрельбой
Кадры видеосъемки, зафиксировавшей массовую драку с избиением и стрельбой в горде Сергиев Посад, опубликовал 9 февраля Telegram-канал Mash.
Армия и оружие