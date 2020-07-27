Общество
Tvoe-avto.comВ России за шесть месяцев закрылось 228 автомобильных дилеров
Как сообщили в «Автостат», в России за шесть месяцев закрылось 228 автомобильных дилеров и по состоянию на начало июля всего их насчитали 3 152. При этом на начало года количество автосалонов на территории РФ было 3 370.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
RT на русском 12:06
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
RT на русском 12:57
Футбол
Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Газета.Ru 12:44
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Армия и оружие
США усиливают авиацию для противостояния России и Китаю
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов реализуют программу так называемых вертолетов будущего, способных помочь американской авиации перебрасывать грузы и солдат на короткие расстояния в случае войны с Россией и Китаем.
Военное дело 03:24
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Происшествия
В Краснодарском крае две кошки помогли раненой собаке перейти дорогу
В социальных сетях появился ролик, снятый жителем Краснодарского края, на котором видно, как две кошки помогают раненой собаке перейти дорогу.
Кубань 24 03:28
Происшествия
Американский «майдан» помогает демократам выиграть выборы
В выходные дни протесты в нескольких городах США переросли в открытые столкновения между демонстрантами и федеральными силами.
Аргументы недели 08:48
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена Игоря Сивова раскрыла детали развода
Нюша рассказывала, чтобы бывшая жена Игоря до последнего затягивала бракоразводный процесс, но Алена утверждает, что он затянулся не по её вине, а из-за бюрократических препятствий.
Bimru.ru вчера в 03:27
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Общество
Учителя получат доплаты за классное руководство с 1 сентября
Обеспечить учителей дополнительными денежными выплатами предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Слово и Дело 12:19
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Финансы
Аналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей
"Есть основания ожидать сильной инфляции доллара, поэтому инвесторы выбирают евро", — приводит "РИА Новости" слова эксперта.
Реальное время 12:15
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия 25 июля в 12:26
Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК.
RT на русском 12:50
Шоу-бизнес
«Лежим, отдыхаем»: Галкин запечатлелся с сыном в зоне для релакса возле своего замка
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми проводят это лето в собственном имении в деревне Грязь.
Телепрограмма 00:07
Происшествия
Задержана женщина, похитившая младенца из роддома в Ростовской области
Толк 25 июля в 12:10
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Гаджеты
На фоне неудач с техпроцессами Intel наращивает мощь ядер: Tiger Lake превзошёл Ice Lake в полтора раза
В скором времени Intel должна представить мобильные процессоры Tiger Lake (Core 11-го поколения), которые обеспечат существенный прирост производительности по отношению к актуальной 10-й серии чипов Ice Lake.
3DNews 05:32
Киберспорт
LeBron заменит Флая на первой карте матча FlyToMoon – Nigma
Ранее Iceberg сообщил, что у Флая перед началом матча пропало электричество. Nigma также выступает с заменой: rmN- играет вместо KuroKy.
Cyber.sports.ru 12:20