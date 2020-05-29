Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования COVID-19 возросло до 396 575.
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В России за сутки подтверждено 8572 новых случая заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 8 952 новых случаев коронавируса

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В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса

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8 952 положительных теста на коронавирус выявлено в России за сутки

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В России за сутки выявили 8572 случая коронавируса

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В России за сутки подтвержден 8371 новый случай коронавируса

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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

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На открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко

Сегодня, 30 мая, в Уфе открывается инфекционный центр. В нем будут проходить лечение заболевшие коронавирусной инфекцией жители Башкирии.
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Глушаков не стал опровергать уход из «Ахмата» по окончании сезона

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Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
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Происшествия

В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса

В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
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«АвтоВАЗ» выпустит обновленную Lada Vesta

Несмотря на приостановку финансирования большинства новых проектов (фейслифтинги моделей не входят в их число), «АвтоВАЗ» планирует обновить LADA Vesta в срок – в четвертом квартале 2020 года.
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Общество

Роспотребнадзор обозначил условия для открытия храмов

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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
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Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Биологи из США создали безопасное лекарство от кокаиновой зависимости

Молекулярные биологи из США создали лекарство от кокаиновой зависимости, которое лишено сильных побочных эффектов.
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Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Приз лучшему снайперу НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина

Lenta.ru 28 мая в 15:08
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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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Российский защитник Альберт Яруллин продолжит выступления за Ак Барс.
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Широков вспомнил о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака»

Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Широков рассказал в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу», как в период выступлений за «красно-белых» (с 2014 по 2015 год) он поругался с руководившим тогда командой швейцарским тренером Муратом Якином.
РБК вчера в 12:08
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