Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования COVID-19 возросло до 396 575.
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В России за сутки подтверждено 8572 новых случая заражения коронавирусом
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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Широков вспомнил о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака»
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РБК вчера в 12:08