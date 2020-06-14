Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаВ России за сутки 8835 человек заразились коронавирусом

Отмечается, что 36,2% из числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксированы 528964 случая коронавируса. За минувшие сутки в России 119 человек умерли от заболевания, а за все время — 6948.
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8835 человек в России заразились коронавирусом за сутки

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В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода

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