Коронавирус
Парламентская газетаВ России за сутки 8835 человек заразились коронавирусом
Отмечается, что 36,2% из числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксированы 528964 случая коронавируса. За минувшие сутки в России 119 человек умерли от заболевания, а за все время — 6948.
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В России за сутки коронавирусом заразилось 8987 человек, отмечено 183 летальных исхода
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