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Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ России за сутки 8987 новых случаев коронавируса и 183 смерти

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В России в течение суток зарегистрировано 8987 новых случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции скончались 183 пациента, выздоровели 8220 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом. За минувшие сутки в стране подтверждено 8987 случаев коронавируса.
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости вчера в 08:20
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Политика

Путин прокомментировал протесты в США

Российский президент Владимир Путин высказался о том, что происходит в США – сейчас в десятках американских городов идут протесты из-за убийства полицейским афроамериканца.
Профиль 05:03
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Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,9K
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
4
Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Общество

В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
1,2K
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
60
Общество

В Пекине ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса

Накануне на одном из крупнейших оптовых рынков города «Синьфади», расположенном в районе Фэнтай зафиксирована вспышка коронавируса: из 517 протестированных торговцев инфекция обнаружена у 45.
Новый День вчера в 07:15
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
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Армия и оружие

Турция намерена открыть две военные базы в Ливии

Газета.Ru 04:10
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Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве

Sport.ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Марина Кравец показала фото после выписки из роддома

Недавно Кравец поделилась архивным снимком в Instagram, где они стоят возле роддома. Подписчики умилились фотографией.
Lisa.ru 02:45
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
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Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
49
Общество

Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин говорил, что посещение бани может быть небезопасным, потому что коронавирус может передаться через пар.
Lenta.ru 04:51
13
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
The GEEK 11 июня в 17:45
986
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,5K
Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
CyberSport.ru 05:39
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
18
Технологии

Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ

Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK вчера в 02:16
2
Армия и оружие

В Ираке обстреляли базу с американскими военными

На базе, где располагаются американские военные, упал реактивный снаряд, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 16:00
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