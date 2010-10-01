В России в течение суток зарегистрировано 8987 новых случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции скончались 183 пациента, выздоровели 8220 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом. За минувшие сутки в стране подтверждено 8987 случаев коронавируса.

В России за сутки 8987 новых случаев коронавируса и 183 смерти

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