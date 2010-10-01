Общество
Национальная служба новостейВ России за сутки 8987 новых случаев коронавируса и 183 смерти
В России в течение суток зарегистрировано 8987 новых случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции скончались 183 пациента, выздоровели 8220 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом. За минувшие сутки в стране подтверждено 8987 случаев коронавируса.
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Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости вчера в 08:20
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Путин прокомментировал протесты в США
Российский президент Владимир Путин высказался о том, что происходит в США – сейчас в десятках американских городов идут протесты из-за убийства полицейским афроамериканца.
Профиль 05:03
Происшествия
В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Общество
В Пекине ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса
Накануне на одном из крупнейших оптовых рынков города «Синьфади», расположенном в районе Фэнтай зафиксирована вспышка коронавируса: из 517 протестированных торговцев инфекция обнаружена у 45.
Новый День вчера в 07:15
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
Армия и оружие
Турция намерена открыть две военные базы в Ливии
Газета.Ru 04:10
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве
Sport.ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала фото после выписки из роддома
Недавно Кравец поделилась архивным снимком в Instagram, где они стоят возле роддома. Подписчики умилились фотографией.
Lisa.ru 02:45
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП
Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
Общество
Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин говорил, что посещение бани может быть небезопасным, потому что коронавирус может передаться через пар.
Lenta.ru 04:51
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
The GEEK 11 июня в 17:45
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
CyberSport.ru 05:39
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Технологии
Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ
Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK вчера в 02:16
Армия и оружие
В Ираке обстреляли базу с американскими военными
На базе, где располагаются американские военные, упал реактивный снаряд, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 16:00