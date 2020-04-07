Коронавирус

РБКРБКЧисло заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

Общее число заболевших выросло до 7497 человек, а количество жертв с диагностированным коронавирусом — до 58 (прирост за сутки — 11 человек). Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
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