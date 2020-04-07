Коронавирус
РБКЧисло заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
Общее число заболевших выросло до 7497 человек, а количество жертв с диагностированным коронавирусом — до 58 (прирост за сутки — 11 человек). Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
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Политика
Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России
Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу.
Кино
Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Общество
Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран
Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Религия
Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи
Авто
Топ 5 производителей, автомобили которых не ржавеют
Основные способы оцинковки кузовов Многие не покупают некоторые автомобили из-за того, что производитель не заявляет об оцинковке кузова.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Авто
Названы имена АвтоВАЗа для новых моделей
В 2016 году запатентовано имя Kvest.
Общество
СКР проверит блогеров, продающих маски по завышенным ценам
«ГСУ СК РФ по Москве поручено организовать проверку в связи с появлением в сети Интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами», - пояснила Петренко.
Футбол
Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
Общество
Ясная погода в Москве в ночь на среду позволит увидеть суперлуние
Ясная погода ожидается в Москве в ночь на среду, она позволит увидеть суперлуние, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Политика
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Экономика
Букмекерская контора «Фонбет» признана системообразующей для России
Букмекерская контора «Фонбет» вошла в список системообразующих российских организаций, 2 апреля сообщает «Интерфакс».
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома
Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Здоровье
В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19
Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
Политика
Абхазия полностью закроет границу с Россией из-за коронавируса
В Абхазии введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Здоровье
Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде
Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени Драгиша Мишовича в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Политика
Путин ввел уголовную ответственность за уничтожение памятников воинам
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских памятников и захоронений.
Общество
Роспотребнадзор начинает домашнее «коронатестирование»
Роспотребнадзор начнет проводить тесты на коронавирус на дому.
Финансы
Фьючерс на золото подорожал до максимума с 2012 года
Цена месячного фьючерсного контракта на золото на бирже Comex в Нью-Йорке (подразделение биржевого оператора CME Group) выросла на торгах во вторник до $1724,4 за унцию, по данным Refinitiv.
Общество
Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж
Скорого восстановления авиасообщения с другими странами ждать не приходится: в Шереметьево ожидают, что рейсы возобновятся не раньше середины лета - и это при благоприятном сценарии.
Здоровье