За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.

с чего всё началось

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в России диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 658 пациентов из 14 регионов страны, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Названы регионы России, до которых еще не добрался коронавирус

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