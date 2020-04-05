Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbНазваны регионы России, до которых еще не добрался коронавирус

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в России диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 658 пациентов из 14 регионов страны, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось

В России число зараженных впервые превысило тысячу человек за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.
74.ru03:30

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Они всё еще держатся! Карта регионов России, где нет коронавируса

74.ru06:38

Они всё еще держатся! Карта регионов России, где нет коронавируса

НГС06:38

Названы регионы РФ, до которых не добрался коронавирус

Gazeta.SPb05:37

В России коронавируса нет только в четырех регионах

Московский Комсомолец07:05

4 региона России, где по-прежнему не выявили коронавирус

Smolnarod.ru04:05

В России пополнился список регионов с подтвержденными случаями коронавируса

Пятый каналвчера в 11:14

В России осталось четыре региона без зараженных COVID-19

Вечерние Ведомостивчера в 00:50
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Политика

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Моя Москва.онлайн 10:02
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила на критику своего веса

Игнорировать критику актриса не стала - она опубликовала фото с розой, сделанное на съёмках, и сообщила в комментариях, что камеры прибавляют лишний вес.
Discover24 02:48
Авто

В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей

Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.
REGNUM 08:02
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Театры

Малый театр представит трансляции девяти постановок в апреле

Государственный академический Малый театр представит в течение апреля трансляции девяти спектаклей из текущего репертуара.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:18
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

Российские авиакомпании вывезли из Бангкока 800 российских туристов

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 вывезли сегодня из Бангкока тремя авиарейсами более 800 российских туристов.
Авторадио 04:05
Здоровье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Известия 03:23
Здоровье

На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек

В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
DonDay - Новочеркасск 10:24
Здоровье

Роспотребнадзор предположил «задвоение» в статистике по коронавирусу

"Возможно задвоение положительных результатов", - уточнила она.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:58
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Финансы

Фьючерс на золото подорожал до максимума с 2012 года

Цена месячного фьючерсного контракта на золото на бирже Comex в Нью-Йорке (подразделение биржевого оператора CME Group) выросла на торгах во вторник до $1724,4 за унцию, по данным Refinitiv.
Ведомости 07:02
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Экономика

Минфин России поддержал увеличение страхового возмещения по вкладам

Министерство финансов России поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей в сложных жизненных ситуациях.
Известия 08:43
Экономика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Политика

Корейба: На фоне коронавируса у поляков появился новый готовый президент — глава Минздрава

В Польше 4532 случая заболевания коронавирусом, 111 человек умерли.
Украина.ру 09:00
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Экономика

Правительство выделило управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году управлению делами президента из резервного фонда правительства 1,1 млрд рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:17
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Экономика

Российские банки ухудшат условия кредитов

Российские банки начали ухудшать условия выдачи кредитов гражданам на фоне кризиса.
Sibnet Новости 09:49
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН 09:39
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%.
ТАСС 08:24
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости вчера в 12:00
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Российская газета 10:47
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
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