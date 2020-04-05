Коронавирус
Gazeta.SPbНазваны регионы России, до которых еще не добрался коронавирус
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в России диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 658 пациентов из 14 регионов страны, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.74.ru03:30
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Политика
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила на критику своего веса
Игнорировать критику актриса не стала - она опубликовала фото с розой, сделанное на съёмках, и сообщила в комментариях, что камеры прибавляют лишний вес.
Авто
В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей
Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Театры
Малый театр представит трансляции девяти постановок в апреле
Государственный академический Малый театр представит в течение апреля трансляции девяти спектаклей из текущего репертуара.
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Российские авиакомпании вывезли из Бангкока 800 российских туристов
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 вывезли сегодня из Бангкока тремя авиарейсами более 800 российских туристов.
Здоровье
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Здоровье
На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек
В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
Здоровье
Роспотребнадзор предположил «задвоение» в статистике по коронавирусу
"Возможно задвоение положительных результатов", - уточнила она.
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
Финансы
Фьючерс на золото подорожал до максимума с 2012 года
Цена месячного фьючерсного контракта на золото на бирже Comex в Нью-Йорке (подразделение биржевого оператора CME Group) выросла на торгах во вторник до $1724,4 за унцию, по данным Refinitiv.
Экономика
Минфин России поддержал увеличение страхового возмещения по вкладам
Министерство финансов России поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей в сложных жизненных ситуациях.
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Политика
Корейба: На фоне коронавируса у поляков появился новый готовый президент — глава Минздрава
В Польше 4532 случая заболевания коронавирусом, 111 человек умерли.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Экономика
Правительство выделило управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году управлению делами президента из резервного фонда правительства 1,1 млрд рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Экономика
Российские банки ухудшат условия кредитов
Российские банки начали ухудшать условия выдачи кредитов гражданам на фоне кризиса.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».