Общество
БрянскTodayВ России за сутки коронавирус выявили у 10598 человек
За минувшие сутки на территории России коронавирус выявили ещё у 10 тысяч 598 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе сегодня, 15 мая. С начала пандемии в стране выявили 262 тысячи 843 случая опасной инфекции в 85 регионах.
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Общество
В каких городах Тульской области нашли коронавирус: карта 15 мая
По данным оперативного штаба на 15 мая, за сутки в тульском регионе зарегистрировано рекордно высокое число новых зараженных коронавирусом — 105 человек.
Тульская пресса 07:10
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Футбол
Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно
На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 06:43
Общество
Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
Пожарные не смогли подъехать к горящему дому в Воронеже
Спасателям пришлось прокладывать рукавную линию длиной в 80 м – именно на такое расстояние не доехали пожарные до подъезда, где горела квартира.
Обозреватель Врн 05:33
Технологии
Steam начнет рекомендовать, какую игру из библиотеки стоит запустить
Стоит отметить, что новую строку, равно как и все остальные, можно при желании удалить с возможностью вернуть обратно.
Ferra 08:22
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в своем новом клипе
Кэти решила, что позировать обнаженной для обложки глянца - прошлый день, и оголилась для своего клипа.
ОК! 05:50
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
Piter.tv 02:31
Игры
Вышел трейлер кооперативной ролевой игры «Blightbound» про подземелья
Геймплей в стиле сайдскроллера охватит три разные локации с несколькими подземельями в каждой, подарит вам более двадцати героев, которых можно взять с собой, а также сотню уникальных предметов.
Ридус вчера в 19:13
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru 13 мая в 14:05
Политика
Шойгу: весенний призыв в России идет по плану
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что план по весенней призывной кампании выполняется, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
ТК Звезда 07:49
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Здоровье
Бессимптомных больных в Свердловской области отправят в санатории
В Свердловской области больных коронавирусом, которые не имеют клинических проявлений болезни, будут отправлять в санатории.
Екатеринбург в интернете 05:51
Общество
Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд
Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Ведомости 07:19
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
РИА Новости 03:22
Экономика
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Главная экономика Европы, экономика Германии, пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru 08:12
Наука
Длинные ноги динозавров были нужны не для развития скорости
Ученые знали, что большие размеры тела могут ограничивать скорость, и исследование показало, что крупные виды динозавров с более длинными ногами были не быстрее своих коротконогих собратьев.
Популярная механика вчера в 03:56
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Маша Малиновская сделала пластическую операцию
Недавно телеведущая сообщала, что планирует отправиться к пластическому хирургу Айзы Анохиной.
Paparazzi.ru 08:18
Политика
В МИД РФ не собираются вводить выездные визы из-за коронавируса
У правительства "нет и никогда не было" планов по введению выездных виз для граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 07:28
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в США и России
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сравнила две системы здравоохранения — российскую и американскую, чтобы понять, как страны справляются со всеми вызовами пандемии.
Невские Новости 00:57