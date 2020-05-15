Общество

БрянскTodayБрянскTodayВ России за сутки коронавирус выявили у 10598 человек

За минувшие сутки на территории России коронавирус выявили ещё у 10 тысяч 598 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе сегодня, 15 мая. С начала пандемии в стране выявили 262 тысячи 843 случая опасной инфекции в 85 регионах.
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В России за сутки коронавирус выявили у 10598 человек

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