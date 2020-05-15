За минувшие сутки на территории России коронавирус выявили ещё у 10 тысяч 598 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе сегодня, 15 мая. С начала пандемии в стране выявили 262 тысячи 843 случая опасной инфекции в 85 регионах.

В России за сутки коронавирус выявили у 10598 человек

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 315

Футбол Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.

Происшествия Пожарные не смогли подъехать к горящему дому в Воронеже Спасателям пришлось прокладывать рукавную линию длиной в 80 м – именно на такое расстояние не доехали пожарные до подъезда, где горела квартира. 15

Технологии Steam начнет рекомендовать, какую игру из библиотеки стоит запустить Стоит отметить, что новую строку, равно как и все остальные, можно при желании удалить с возможностью вернуть обратно.

Игры Вышел трейлер кооперативной ролевой игры «Blightbound» про подземелья Геймплей в стиле сайдскроллера охватит три разные локации с несколькими подземельями в каждой, подарит вам более двадцати героев, которых можно взять с собой, а также сотню уникальных предметов.

Экономика Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей. 13

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Политика Шойгу: весенний призыв в России идет по плану Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что план по весенней призывной кампании выполняется, несмотря на ситуацию с коронавирусом. 5

Армия и оружие На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины. 13

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 4,9K

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 218

Экономика Главная экономика Европы пережила рекордный спад Главная экономика Европы, экономика Германии, пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Наука Длинные ноги динозавров были нужны не для развития скорости Ученые знали, что большие размеры тела могут ограничивать скорость, и исследование показало, что крупные виды динозавров с более длинными ногами были не быстрее своих коротконогих собратьев. 1

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 23