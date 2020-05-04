За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

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