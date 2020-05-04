Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

РИА Новости03:57

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 мая 2020: диагноз подтвердился у 10 581 человека

Комсомольская правда04:11

В России второй день подряд фиксируют более 10 тысяч новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс04:00

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Интерфакс04:16

За сутки в России выявили еще более 10 тысячи случаев коронавируса

Телеканал 360°03:57

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах

Эхо Москвы03:56

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 581 случай коронавирусной инфекции, из них 5 тыс. 795 - в Москве

Агентство Москва03:55
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Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
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Общество

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
1,6K
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,3K
Общество

В Крыму с 12 мая планируют ввести масочный режим

В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим. По мнению крымских властей, это позволит замедлить распространения коронавирусной инфекции.
КП - Крым 04:51
40
Происшествия

В Пермском крае выявлено 35 новых случаев коронавируса

В Пермском крае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 6 процентов.
Рифей-Пермь 04:22
7
Киберспорт

CS:GO. Na’Vi с победы стартовали на ESL One: Road to Rio

Bookmaker-ratings.ru 01 мая в 11:45
Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
52
Общество

У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
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Энергетика

Объем транзита газа через Украину упал вдвое

«В общем за январь-апрель 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 15,5 млрд кубометров», — говорится в сообщении.
Известия 01 мая в 08:56
1
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Биатлон

Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026

Десятикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё рассказал, когда завершит спортивную карьеру.
RT на русском 05:49
Культура

Объявлены субботние участники «малой» сцены «Чернозёма-2020»

РИА ТОП68 02 мая в 03:09
Шоу-бизнес

В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина

Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
Вести.Ru 05:30
18
Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Технологии

Осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей

Согласно информации источника, осеннее обновление Windows 10 под кодовым названием 20H2 не получило каких-либо принципиально новых функций, равно как и ноябрьское обновление Windows 10 ноября 2019 года.
Профиль 04:00
1
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
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Армия и оружие

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
17
Общество

Нейросеть сделала самый непредвзятый прогноз развития эпидемии коронавируса в России

Директор NetAngels Антон Халиков разработал нейросеть, которая позволяет прогнозировать рост заболеваемости COVID-19 и смертность от нового коронавируса.
66.ru 02:00
2
Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58
20
Общество

В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом

В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.
Калининград.Ru 04:24
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Авто

Citroen готовит новый кросс-седан C3L

Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс 02 мая в 23:45
1
Общество

В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
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