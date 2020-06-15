Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

Умерли 143 человека — на 24 летальных исхода больше, чем за предыдущие сутки. Накануне сообщалось о 8835 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 537 210.
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В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

РИА Новости04:04

За сутки в России выявили 8,7 тысячи случаев коронавируса. Общее число перевалило за 520 тысяч

Телеканал 360°13 июня в 03:46

В России за сутки выявлено 8246 заразившихся коронавирусом, всего — 537 210

Коммерсантъ03:55

В России зафиксировали еще 8246 случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших превысило 7 тысяч человек

Новая газета03:46

В России за сутки выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM03:53

В России за сутки — 8 246 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:48

В России зафиксировано 8 246 случаев коронавируса за сутки

Московский Комсомолец03:55
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Политика

Адвокат не исключил обмена Уилана на Бута или Ярошенко

Адвокат гражданина США Пола Уилана, приговоренного российским судом к 16 годам заключения в колонии строгого режима, заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Взгляд.ру 04:53
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
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Авто

В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников

В середине июля планируется очередной мероприятие, связанное с распродажей транспортных средств, принадлежащих должникам.
Car.ru 02:00
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Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

REGNUM 04:16
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
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Здоровье

В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад

В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3 823.
ПензаИнформ 03:46
Общество

Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»

«Принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — указано в тексте.
RT на русском 04:20
Происшествия

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
1
Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
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Футбол

«Краснодар» продлил контракты с Крицюком и Бергом

Metaratings 04:45
Политика

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
312
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Авто

Названы 5 проблем, мешающих продаже подержанного автомобиля

NewInform 04:25
4
Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
16
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
294
Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
3
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
2,2K
Баскетбол

Гомельский объяснил, почему ЦСКА не стоит покупать звездных игроков

Известный комментатор и бывший тренер Владимир Гомельский заявил, что БК ЦСКА больше не нужно покупать звездных баскетболистов, пишут "Известия".
ProstoProSport 04:33
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
689
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили

Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Футбол

Вратарь «Галатасарая» Муслера получил двойной перелом во время матча

REGNUM 01:06
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Происшествия

В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии.
REGNUM 03:47
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Здоровье

72 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом: 22 человека скончались от COVID-19 и от осложнений инфекции, 17 – по иным причинам смерти, 2 случая — на экспертизе.
Kursk.com 03:55
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Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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