Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Умерли 143 человека — на 24 летальных исхода больше, чем за предыдущие сутки. Накануне сообщалось о 8835 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 537 210.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
За сутки в России выявили 8,7 тысячи случаев коронавируса. Общее число перевалило за 520 тысяч
Телеканал 360°13 июня в 03:46
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика
Адвокат не исключил обмена Уилана на Бута или Ярошенко
Адвокат гражданина США Пола Уилана, приговоренного российским судом к 16 годам заключения в колонии строгого режима, заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Взгляд.ру 04:53
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
В середине июля планируется очередной мероприятие, связанное с распродажей транспортных средств, принадлежащих должникам.
Car.ru 02:00
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Здоровье
В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад
В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3 823.
ПензаИнформ 03:46
Общество
Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»
«Принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — указано в тексте.
RT на русском 04:20
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Футбол
«Краснодар» продлил контракты с Крицюком и Бергом
Metaratings 04:45
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Авто
Названы 5 проблем, мешающих продаже подержанного автомобиля
NewInform 04:25
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
Баскетбол
Гомельский объяснил, почему ЦСКА не стоит покупать звездных игроков
Известный комментатор и бывший тренер Владимир Гомельский заявил, что БК ЦСКА больше не нужно покупать звездных баскетболистов, пишут "Известия".
ProstoProSport 04:33
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Происшествия
В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии.
REGNUM 03:47
Здоровье
72 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом: 22 человека скончались от COVID-19 и от осложнений инфекции, 17 – по иным причинам смерти, 2 случая — на экспертизе.
Kursk.com 03:55