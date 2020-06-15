Умерли 143 человека — на 24 летальных исхода больше, чем за предыдущие сутки. Накануне сообщалось о 8835 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 537 210.

В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

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