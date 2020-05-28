Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Общество
Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре
Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Кино
Российский фильм «Спутник» посмотрели более миллиона раз
Газета Культура 07:43
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Космос
Запуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли должны были быть доставлены ракетой Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска на международную космическую станцию в рамках экспериментальной миссии Demo-2.
Tochka Zрения вчера в 18:22
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Москвичи смогут указать «иные цели» в пропусках для поездок в магазины
Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели», сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 07:33
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Армия и оружие
Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»
Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза вчера в 11:20
Здоровье
Минздрав объяснил, как вести статистику по коронавирусу
Выпущенные Минздравом РФ методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности, связанной с коронавирусом, предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей всех клинических специальностей, врачей-патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов и врачей-статистиков.
ИА Красная Весна вчера в 13:11
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Общество
Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным
Пелагея же не раз говорила про то, что Мария настраивает Телегина против нее, тем самым усложняя и без того трудную ситуацию.
RuNews24.ru вчера в 02:06
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
Стало известно о подорожании ОСАГО для автомобилистов
Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов. Об этом сообщили журналисты из "Газеты.ру".
Piter.tv 03:38
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Гаджеты
Все взломали: джейлбрейк iOS 13.5 протестировали на всех айфонах
Протестировал версию автор YouTube канала EverythingApplePro.
Moi-portal.ru 25 мая в 11:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Авто
Nissan объявил об уходе Datsun с российского авторынка
Руководство японского концерна Nissan сообщило о том, что бренд Datsun уходит с российского рынка, передает «Интерфакс».
BFM.ru 07:53
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01