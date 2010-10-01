Коронавирус
Парламентская газетаВ России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
Число заражённых коронавирусом в России за сутки выросло на 8706, до 520 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает в субботу РИА «Новости».
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Политика
Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru вчера в 16:59
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Ефремова
Накануне актер попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, он готов искупить свою вину.
RuNews24.ru 03:42
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.
РБК 05:33
Происшествия
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Общество
МФЦ разрешили самостоятельно определять порядок предоставления услуг
МФЦ, согласно сообщению пресс-службы российского правительства от 13 июня, разрешено самим принимать решения о количестве работающих окон в каждом отделении и устанавливать порядок дистанционной работы с заявителем, а также определять перечень временно недоступных услуг.
Известия 05:33
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Общество
В Тульской области выявили еще 98 случаев коронавируса
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:50
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Наука
Ученые заявили об угрозе нервной системе из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция представляет угрозу нервной системе.
Известия вчера в 21:09
Авто
Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
Авто
Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Политика
В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал 11 июня в 07:19
Общество
Новые правила пособий для безработных вступили в силу
Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Игры
Анонсирован ремейк Demon’s Souls
Игромания.ру 11 июня в 16:56
Киберспорт
В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики
Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области
Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Общество
На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19
Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 05:28
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Гаджеты
Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %
Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08