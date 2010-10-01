Число заражённых коронавирусом в России за сутки выросло на 8706, до 520 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает в субботу РИА «Новости».

В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек

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