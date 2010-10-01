Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаВ России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек

Число заражённых коронавирусом в России за сутки выросло на 8706, до 520 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает в субботу РИА «Новости».
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В России за сутки умерли 114 человек с коронавирусом

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В России за сутки COVID-19 выявили у 8706 человек

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За последние сутки в России коронавирус выявили у 8,7 тыс. человек

Общественная служба новостей03:56

В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек

Парламентская газета03:49
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
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Политика

Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
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Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Ефремова

Накануне актер попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, он готов искупить свою вину.
RuNews24.ru 03:42
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.
РБК 05:33
Происшествия

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Общество

МФЦ разрешили самостоятельно определять порядок предоставления услуг

МФЦ, согласно сообщению пресс-службы российского правительства от 13 июня, разрешено самим принимать решения о количестве работающих окон в каждом отделении и устанавливать порядок дистанционной работы с заявителем, а также определять перечень временно недоступных услуг.
Известия 05:33
Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Общество

В Тульской области выявили еще 98 случаев коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:50
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
1,8K
Наука

Ученые заявили об угрозе нервной системе из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция представляет угрозу нервной системе.
Известия вчера в 21:09
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Авто

Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
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Авто

Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
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Политика

В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал 11 июня в 07:19
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Общество

Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
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Игры

Анонсирован ремейк Demon’s Souls

Игромания.ру 11 июня в 16:56
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Киберспорт

В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
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Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
4
Общество

На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19

Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 05:28
Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Гаджеты

Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %

Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08
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