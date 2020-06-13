Коронавирус

Полит.руПолит.руВ России за сутки выявили еще 8 706 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умерли 114 человек, выздоровели — 5 271, сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 34,1% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
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Свыше 8,5 тысяч заболевших коронавирусом в России выявили за последние сутки

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В России за последние сутки выявили 8 706 новых случаев КОВИД

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Число случаев заражения COVID-19 в РФ выросло почти на 9 тысяч за сутки

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Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
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Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

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На Украине отменили запрет на въезд иностранцев

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Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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В подписи к посту актриса отметила, что сделано оно год назад, а её возлюбленный в комментариях подтвердил, что это действительно их самое первое совместное фото, когда романтические отношения только начинались.
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