За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умерли 114 человек, выздоровели — 5 271, сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 34,1% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили еще 8 706 случаев коронавируса

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