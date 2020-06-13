Коронавирус
Полит.руВ России за сутки выявили еще 8 706 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умерли 114 человек, выздоровели — 5 271, сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 34,1% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
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Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт 06:12
Общество
На крупнейшем рынке Пекина обнаружен коронавирус
По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на разделочной доске, на которой обрабатывался импортный лосось, закупленный в свою очередь на другом, рыбном рынке «Цзиншэнь», который также был закрыт.
Популярная механика 07:03
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
ТАСС вчера в 06:28
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Происшествия
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Общество
Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
RuNews24.ru вчера в 06:11
Политика
На Украине отменили запрет на въезд иностранцев
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
News.ru 08:08
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Здоровье
В российские клиники поступила первая партия препарата от коронавируса
В российские клиники поступила первая партия препарата от коронавируса, - сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Эхо Москвы 11 июня в 05:34
Общество
Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Москве и Подмосковье показатели смертности от коронавируса в апреле 2020 года были самыми высокими в России.
News.ru 08:12
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
RuNews24.ru 08:00
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 11 июня в 10:31
Происшествия
В Башкирии трое мужчин погибли в один день
Общественная электронная газета 07:50
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе и Максим Виторган отмечают первую годовщину отношений
В подписи к посту актриса отметила, что сделано оно год назад, а её возлюбленный в комментариях подтвердил, что это действительно их самое первое совместное фото, когда романтические отношения только начинались.
Дни24 06:17
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Гаджеты
Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %
Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08
Транспорт
Пассажиры метро Москвы смогут узнать размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры московского метрополитена смогут проверить размер компенсации по карте «Тройка» в приложении «Метро Москвы».
Известия 07:02
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Технологии
Найден простой способ бесплатного просмотра YouTube без рекламы
Пользователь интернет-портала Reddit нашел легкий способ бесплатного просмотра видео на YouTube без какой-либо рекламы.
Discover24 06:54
Гаджеты
Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11
Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна 11 июня в 13:42
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова
Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10